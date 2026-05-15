La bara bianca, il rosanero intorno. Questi i colori che dominano i funerali della piccola Alessia La Rosa, morta a Palermo a soli 8 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore aggressivo. Il feretro è stato accompagnato alla Cattedrale del capoluogo siciliano tra le bandiere del Palermo, la squadra del cuore della piccola, gli ultras radunati per renderle omaggio e uno striscione: “Addio guerriera“. Ai funerali di Alessia La Rosa l'omaggio rosanero L'omelia: "La morte di una bambina non è una cosa comune" Il ricordo della madre Ai funerali di Alessia La Rosa l’omaggio rosanero Al centro della Cattedrale di Palermo il feretro bianco di Alessia La Rosa arriva sormontato da una maglia rosanero, i colori del Palermo, la squadra del cuore della piccola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Funerali Alessia a Palermo, "Addio guerriera" lo striscione fuori dalla chiesa: maglia rosanero sulla bara

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Alessia La Rosa, i funerali della piccola guerriera tifosa del Palermo: la bara...

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