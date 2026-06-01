Durante il ponte del 2 giugno, molti milanesi sono usciti dalla città per trascorrere alcuni giorni al mare o in montagna. Nel frattempo, Milano ha visto un aumento di visitatori, con grandi flussi di persone che si sono recate in città. La presenza di numerosi turisti e visitatori stranieri ha modificato il normale afflusso di persone, creando un incremento di presenze nelle aree centrali e nei principali luoghi di interesse.

Mentre i milanesi per il ponte del 2 giugno sono andati fuori porta per trascorrere qualche giorno al mare o in montagna, in città si registrano grandi flussi di visitatori. Nonostante il caldo di questi giorni, in parte mitigato dai temporali dei giorni scorsi, i turisti affollano Milano, che non è solo il motore economico d’Italia, ma una metropoli in costante trasformazione, capace di fondere il rigore della storia con l’audacia dell’architettura contemporanea. È presto per tirare le somme sulle presenze ma Confcommercio, per questo ponte, ha stimato circa 150mila visitatori, di cui il 60% stranieri. I turisti previsti per l’intero mese di giugno sono oltre 764mila mentre nei primi quattro mesi dell’anno Milano ha avuto quasi 2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I francesi si prendono Milano: cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Indagine escort Milano, il caso si allarga: coinvolti sia calciatori che piloti di Formula 1. Cosa sta succedendo

Arbitri, altri sei esposti alla Procura di Milano: si allarga l’inchiesta sui direttori di gara. Che cosa sta succedendoL'inchiesta giudiziaria sui direttori di gara si amplia con l'esposizione di altri sei arbitri alla Procura di Milano.

Argomenti più discussi: I francesi si prendono Milano: cosa sta succedendo | Libero Quotidiano.it; Gianluca ucciso dai Latin Kings in stazione a Milano: l'ipotesi dello scambio di persona | Libero Quotidiano.it; Roberto Vannacci, il generale spariglia a Milano: Chi sarà il mio candidato | Libero Quotidiano.it; Milano, manager in fuga: tutti nel paradiso dei golfisti | Libero Quotidiano.it.

devo comprare un auto nuova che non si spacchi dopo 90 000km reddit