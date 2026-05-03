L'inchiesta giudiziaria sui direttori di gara si amplia con l'esposizione di altri sei arbitri alla Procura di Milano. La vicenda riguarda presunti illeciti legati alle loro attività e sta coinvolgendo un numero crescente di figure nel mondo del calcio. Le indagini sono attualmente in corso e si concentrano su eventuali irregolarità nelle operazioni degli arbitri coinvolti. La Procura sta valutando i documenti e le testimonianze raccolte finora.

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© Calcionews24.com - Arbitri, altri sei esposti alla Procura di Milano: si allarga l’inchiesta sui direttori di gara. Che cosa sta succedendo

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