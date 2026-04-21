Un'indagine condotta a Milano riguardo a attività di escort si sta ampliando. Oltre a persone legate al mondo dello spettacolo, sono stati coinvolti anche piloti di Formula 1. Le autorità hanno sequestrato documenti e ascoltato diversi testimoni nell'ambito delle indagini in corso. La notizia si diffonde mentre proseguono le verifiche su vari soggetti e le eventuali responsabilità.

di Francesco Spagnolo Indagine escort Milano, il caso si allarga. Sono coinvolti anche piloti di Formula 1. Il punto sull’inchiesta e le possibili conseguenze. Le ultime. L’inchiesta che sta scuotendo le fondamenta dello sport italiano ha portato alla luce un sistema sommerso dove sport, lusso e illegalità si intrecciano in modo inquietante. Il mondo del calcio di Serie A e i circuiti della Formula 1 tremano di fronte alla recente inchiesta sulla movida notturna di Milano. Al centro del mirino degli inquirenti c’è una fitta rete di contatti e appuntamenti gestiti nell’ombra, che hanno dato vita a una vera e propria inchiesta. L’organizzazione non operava in modo improvvisato, ma seguiva una logica imprenditoriale precisa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Indagine escort Milano, il caso si allarga: coinvolti sia calciatori che piloti di Formula 1. Cosa sta succedendo

Notizie correlate

Indagine escort Milano, emergono le intercettazioni! Coinvolti una cinquantina di giocatori di Serie A e piloti di Formula 1, spunta un caso di gravidanzaCalciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera...

Escort, champagne e segreti: l’inchiesta che scuote la movida di Milano, tra calciatori e piloti di Formula UnoSi allarga il quadro dell’inchiesta sul presunto giro di escort di lusso legato alla movida milanese ed emergono dettagli sempre più rilevanti...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Inchiesta escort di lusso a Milano: 4 arresti ai domiciliari; Escort nei locali della movida milanese, perquisizioni e arresti; Escort nei locali della movida milanese, quattro arresti e perquisizioni Sequestrati 1,2 milioni; Giro di escort di lusso a Milano: arrestate 4 persone, tra i clienti imprenditori e calciatori.

Escort e calciatori, il dopopartita a Milano diventa business: coinvolti anche giocatori di Inter e MilanPacchetti da migliaia di euro tra locali e hotel. Arresti e sequestro da 1,2 milioni. Nelle intercettazioni anche richieste per un pilota di Formula 1 ... affaritaliani.it

Escort e droga da Milano a Mykonos, puliti all’antidoping: tutto sul giro sporco dei calciatoriNovità e aggiornamenti sull'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto domiciliare di quattro indagati ... tuttosport.com

Secondo l’indagine, gli organizzatori possono contare su un centinaio di ragazze, anche giovanissime, italiane e straniere, alcune “disponibili come escort” facebook

Quattro persone agli arresti domiciliari e perquisizioni nell'ambito di una indagine della Procura di Milano con al centro una società che organizzava eventi nei più noti locali della movida. Secondo l'accusa offriva un giro di escort agli ospiti delle feste, tra cui a x.com