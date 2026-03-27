Nell’Oasi Laguna del Re di Manfredonia sono stati osservati per la prima volta i fenicotteri rosa. La presenza di questi uccelli, che erano stati notati in zona già da tempo, è stata confermata di recente tramite avvistamenti diretti. La loro presenza rappresenta un nuovo avvistamento nella zona, dopo che erano stati segnalati in altre aree limitrofe.

C’erano da tempo nell’aria, quasi come un’attesa silenziosa. Ora finalmente possiamo dirlo: i fenicotteri rosa sono arrivati anche all’Oasi Laguna del Re. Il primo a notarli è stato Giuseppe Agnelli, che ci ha regalato una di quelle segnalazioni capaci di accendere subito l’entusiasmo: 10 giovani fenicotteri rosa stanno sostando nei prati allagati dell’oasi. La loro presenza ha un significato importante dal punto di vista naturalistico: i fenicotteri frequentano zone umide dove trovano acque basse, tranquillità e risorse alimentari adeguate. Vederli qui significa riconoscere all’oasi un ruolo sempre più rilevante come habitat di valore. E non sono soli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, i fenicotteri rosa sono arrivati anche all’Oasi Laguna del Re

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