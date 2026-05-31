Venezia stormi di fenicotteri stazionano sempre più numerosi nella laguna

Nella laguna veneziana, il numero di fenicotteri è in crescita e gli uccelli sembrano in buona salute. Gli stormi si fanno sempre più numerosi, creando un fenomeno visivo che ricorda un grande lago africano. La presenza dei fenicotteri si nota in diverse aree della laguna, dove si fermano e si alimentano. La loro diffusione sta attirando l’attenzione di osservatori e appassionati di natura.

A Venezia la popolazione di fenicotteri appare sempre più numerosa e in salute. Potrebbe sembrare la scena di un gigantesco lago africano. Ma questa è l’Italia e questi enormi stormi di fenicotteri stanno prendendo residenza temporanea nella laguna di Venezia. Questo lato poco esplorato della celebre città è un mosaico di isole, canali, saline e distese di terreno fangoso che vengono regolarmente inghiottite dalle maree. La laguna si estende per 550 chilometri quadrati, rendendola la più grande d’Italia. Nel corso dei decenni questo fragile ecosistema è stato profondamente alterato, soprattutto dalle esigenze delle attività portuali e industriali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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