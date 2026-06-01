I democratici pro Pal premiano il terrorista E l’Anpi raccoglie i soldi

Il Partito Democratico ha organizzato un evento che ha suscitato polemiche per aver premiato un individuo condannato per terrorismo. Contestualmente, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha raccolto fondi durante questa iniziativa. La vicenda ha evidenziato come il partito abbia sostenuto cause legate alla Palestina e abbia inserito candidati di origine bengalese nelle proprie liste elettorali, come avvenuto alle recenti amministrative a Venezia.

Oramai sembra valere tutto per il Pd. O almeno è così quando si tratta di eventi filo palestinesi o di candidare i bengalesi nelle proprie liste elettorali, come avvenuto a Venezia per le amministrative. Ma nonostante gli elettori dem abbiano espresso la loro contrarietà, non portando in Consiglio comunale nemmeno uno dei 7 esponenti della comunità islamica, continuano ad affiancare il nome del partito a cause quantomeno controverse. Tra queste rientra la figura di Marwan Barghuthi, detenuto in Israele dal 2002 con l'accusa di aver guidato e diretto gruppi armati durante la Seconda Intifada. Nel 2004 è stato condannato da un tribunale israeliano a cinque ergastoli e 40 anni di carcere per il suo presunto coinvolgimento e ruolo in 37 attentati e omicidi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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