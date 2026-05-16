In un'intervista al Corriere della Sera, cantante e autrice italiana ha affrontato nuovamente il tema della fine del suo matrimonio con un'ex compagna. La dichiarazione segue una recente partecipazione a un programma televisivo, dove si era già confrontata con alcuni aspetti della sua vita privata. La discussione ha incluso anche commenti su alcune polemiche pubbliche e dichiarazioni riguardanti questioni finanziarie legate a un ex premier.

Paola Turci è tornata a parlare della fine del matrimonio con Francesca Pascale in una lunga intervista al Corriere della Sera e dopo una recente ospitata a Verissimo. Un racconto diretto, tagliente in cui ripercorre la relazione e fa chiarezza sulla separazione e le polemiche successive. Turci racconta che i cinque anni vissuti insieme a Pascale “nella Toscana bucolica” le sono pesati, al punto da sentire la mancanza di elementi urbani che prima avrebbe anche disprezzato: il traffico, i rumori, la presenza della vita urbana. “Mi fa piacere sentire l’autobus che passa lontano, è un sintomo di presenza umana”, racconta, spiegando che per scrivere ha bisogno di sentirsi “insieme”, parte di una comunità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Paola Turci contro Francesca Pascale: dagli insulti ai Pro-Pal alla replica sui soldi di Berlusconi

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Paola Turci furiosa con Francesca Pascale: il retroscena sulla lite

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