Un'artista ha dichiarato di essere stata censurata per le sue posizioni pro-Palestina, ma la sua smentita rivela che il motivo reale sarebbe legato a questioni di finanziamenti. La vicenda mette in luce come nel settore dello spettacolo in Italia spesso le decisioni possano essere influenzate da interessi economici, piuttosto che da motivazioni ideologiche. La disputa si concentra su un possibile rifiuto di supporto pubblico.

C’è qualcosa di profondamente italiano nel modo in cui una parte del mondo dello spettacolo concepisce il rapporto con il denaro pubblico. Quando arrivano finanziamenti milionari sono il riconoscimento del talento. Quando non arrivano più diventano improvvisamente una punizione politica. L’ultima rappresentazione di questo copione vede protagonista Elisa, artista di indiscusso valore, che in un’intervista al Corriere della Sera ha lasciato intendere che la mancata riproposizione del suo “festival fluttuante” in Friuli Venezia Giulia possa avere qualche relazione con la sua partecipazione alle manifestazioni per Gaza. «Forse è solo un caso», ha precisato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elisa: "Censurata perché pro-Pal". Clamorosa smentita: no, è una questione di soldi

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