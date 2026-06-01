È più grave che nelle casse regionali i soldi non ci siano realmente o che i conti vengono un po’ troppo «interpretati »? Balla su questo dilemma il dibattito politico sulla sanità in Umbria. Sanità che funziona più nelle corsie degli ospedali che nell’amministrazione regionale. Dove sembra invece che la matematica sia un’opinione. La giunta Pd di Stefania Proietti denuncia un deficit di bilancio sanitario di 243 milioni di euro. Tutti a gridare agli sprechi della squadra precedente, quella di Tesei e della Lega. Poi interviene la Corte dei Conti e smentisce i dati, riducendo il buco a 90 milioni. Un’ulteriore riduzione viene poi ricalcolata dal vicepresidente regionale Tommaso Bori che improvvisamente parla di un ammanco di 73 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I conti in rosso dei dem: alibi per aumentare l'Irpef

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