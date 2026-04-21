Bilancio Azione fa i conti | Via l’addizionale Irpef

Da Azione per Riccione arriva la dichiarazione che eliminare l’addizionale Irpef dal bilancio comunale è fattibile senza causare tagli o mancanze di fondi. La proposta è stata presentata come una possibilità concreta, con i rappresentanti del partito che affermano come questa misura possa essere realizzata senza compromettere le entrate dell’ente locale. Attualmente, non sono ancora stati forniti dettagli sulle modalità di applicazione o sui tempi di realizzazione.

"Togliere l’Irpef è possibile" sottolineano da Azione per Riccione. E senza ammanchi per il bilancio comunale. "Nel rendiconto del bilancio comunale relativo al 2025 avanzano 3 milioni di euro – premette Luigi Santi, coordinatore locale di Azione (nella foto) –. Un dato che dimostra come l’amministrazione abbia imposto una pressione fiscale eccessiva, accumulando risorse poi destinate a spese discrezionali come eventi, consulenze o interventi non prioritari". Azione farebbe a meno delle " spese discrezionali " per abbassare la tassazione sui riccionesi ed anche per spingere su altri investimenti strategici. "Avanzeremo una proposta chiara e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, Azione fa i conti: "Via l’addizionale Irpef" Notizie correlate Leggi anche: Addizionale Irpef. Il taglio scatena la battaglia Stop all'aumento dell'addizionale Irpef, Lagalla: "Non è un regalo, ma il riconoscimento al nostro lavoro"“Il risultato raggiunto sull’addizionale Irpef rappresenta un passaggio politico di grande rilievo per la nostra città. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bilancio, Azione fa i conti: Via l’addizionale Irpef; Azione Cattolica, estate di bilancio e rilancio; Sanità ferrarese: pareggio di bilancio nel 2026, in linea con la Regione; Basilicata: Morea (Azione), sul bilancio serve responsabilità e coerenza. Azione Cattolica: presentazione Bilancio di sostenibilità. 229mila soci, in aumento. 43mila educatori, 500mila simpatizzantiSarà presentato venerdì 27 giugno, alle 16.30, presso la Sala Pia della Lumsa di Roma (via di Porta Castello, 44), il settimo Bilancio di sostenibilità dell’Azione cattolica italiana, con riferimento ... agensir.it Ddl bilancio: Azione, emendamenti per giovani, imprese e sanita'(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - Sono 96 gli emendamenti presentati da Azione alla legge di bilancio, alcuni condivisi con il Pld di Luigi Marattin. Tra questi, se ne evidenziano quattro in ... ilsole24ore.com La Cassa del notariato ha approvato il bilancio consuntivo con un patrimonio netto pari a 1,935 miliardi, un attivo patrimoniale di bilancio di 2,012 miliardi,... - facebook.com facebook Cedere Leao a 45-50M genererà pure una plusvalenza importante a bilancio (residuo al 30/6/26 pari a € 11.211.964) ma resta una sconfitta strategica: significa venderlo nel suo "down" di mercato peggiore. Basti pensare alla clausola rescissoria prezzata nel x.com