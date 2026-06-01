Elisabetta Canalis è stata tra le protagoniste di RiminiWellness 2026 e abbiamo colto l'occasione per fare due chiacchiere con lei, cercando di farci svelare qualcuno dei segreti della sua strepitosa forma fisica, dall'allenamento all'alimentazione fino ai progetti di lavoro top secret e la sua prossima gara a cavallo. Vediamo cosa ci ha raccontato. Un messaggio finale per chi vuole prendersi cura di sé e vivere in salute? “Combattere la pigrizia e andare ad allenarsi. E soprattutto avere la fortuna di trovare uno sport che piace davvero. Come si dice: quando fai il lavoro che ami non lavori neanche un giorno della tua vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - I consigli di Elisabetta Canalis: "Trova uno sport che ti piace e la fatica non esiste più"

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