Alvise Rigo e Shaila Gatta il flirt che non ti aspetti | chi è l’ex fidanzato di Elisabetta Canalis

Shaila Gatta ha espresso di sentirsi in imbarazzo e vulnerabile alla pressione mediatica, commentando la sua recente esposizione nel gossip. La ballerina ha dichiarato di non aver previsto di diventare protagonista delle cronache rosa, mentre si parla di un flirt con Alvise Rigo, ex fidanzato di una nota showgirl. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali e genere di discussione online.

Milano, 25 marzo 2026 - “Mi sento in imbarazzo perché sono molto vulnerabile alla pressione mediatica, non mi aspettavo di essere al centro del gossip ”: parole e musica di Shaila Gatta. Colei che ha iniziato una storia d’amore passionale e travolgente davanti alle telecamere del Grande Fratello. Shaila Gatta, e x Velina di Striscia la Notizia e concorrente di una delle ultime edizioni targate Alfonso Signorini del reality show di Canale 5, nel salotto televisivo di Caterina Balivo ‘La Volta Buona’ si è espressa così in merito alle domande sul suo presunto flirt con Alvise Rigo. Le cui foto usciranno sul settimanale ‘Oggi’. “Ho passato un anno molto difficile, tendo a tenere privata la mia vita e le mie uscite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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