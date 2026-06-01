Stasera, lunedì 1° giugno 2026, si chiude un cerchio che per settimane ha tenuto incollati milioni di italiani davanti allo schermo. Canale5 trasmette l’attesissimo appuntamento finale con I Cesaroni – Il ritorno, una scommessa televisiva che, al di là dei semplici dati d’ascolto, ha dimostrato quanto questo microcosmo romano sia ancora radicato nella memoria di tutti. La Garbatella, per chi è cresciuto con le vicende della famiglia allargata più famosa d’Italia, è un porto sicuro in cui i sentimenti, i fallimenti e le rinascite si specchiano nella vita quotidiana di ognuno di noi. Eppure, l’aria che si respira alla vigilia di questo doppio episodio conclusivo è densa di una malinconia nuova, quasi crepuscolare, che mette a dura prova la tradizionale solarità dei nostri protagonisti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I Cesaroni – Il Ritorno, le anticipazioni dell’ultima puntata dell’1 giugno

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