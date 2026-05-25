I Cesaroni – Il ritorno trama dell'ultima puntata dell'1 giugno | nel finale Marco scopre Virginia e Walter insieme
L’ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 1 giugno. Nel finale, Marco scopre Virginia e Walter insieme. Durante la puntata, Marco affronta le conseguenze della relazione con Eva, che aveva condiviso in precedenza. La scena si conclude con la scoperta di Virginia e Walter, lasciando in sospeso alcuni intrecci tra i personaggi.
Le anticipazioni dell'ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno in onda lunedì 1 giugno. Nella trama del finale di stagione, Marco farà i conti con le conseguenze dell'intimità condivisa con Eva. Raggiungerà Virginia ma la troverà con Walter. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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