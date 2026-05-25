Notizia in breve

L’ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 1 giugno. Nel finale, Marco scopre Virginia e Walter insieme. Durante la puntata, Marco affronta le conseguenze della relazione con Eva, che aveva condiviso in precedenza. La scena si conclude con la scoperta di Virginia e Walter, lasciando in sospeso alcuni intrecci tra i personaggi.