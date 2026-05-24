L’ultima puntata di I Cesaroni – Il ritorno sarà trasmessa prima del previsto. La fiction con Claudio Amendola, inizialmente programmata per concludersi in una data stabilita, potrebbe terminare anticipatamente. La decisione di chiudere in anticipo è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla durata residua. La trasmissione su Canale 5 si ferma prima del previsto, senza indicazioni ufficiali sui motivi di questa scelta.

Brutte notizie per I Cesaroni - Il ritorno. La polare fiction con Claudio Amendola potrebbe chiudere in anticipo. Fino a questo momento Mediaset aveva deciso di trasmettere un solo appuntamento a settimana come aveva fatto Rai 1. Una mossa che non ha conquistato il pubblico italiano, tanto che la fiction ha totalizzato un flop di ascolti sui teleschermi di Canale 5. Secondo Blogtvitalia, I Cesaroni - Il ritorno chiuderà prima. Difatti, gli ultimi episodi della fiction andranno in onda in un'unica serata lunedì 1° giugno. Dopo un esordio piuttosto incoraggiante, le vicende della famiglia della Garbatella hanno totalizzato un notevole calo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I Cesaroni – Il ritorno chiude in anticipo su Canale 5: svelata la data dell’ultima puntata

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