Il finale della fiction di Canale 5 ha suscitato emozioni contrastanti, tra commozione e amarezza. La serie, tornata in onda con un revival, si è conclusa lasciando un senso di nostalgia tra i fan. La narrazione ha ripercorso momenti significativi del passato, chiudendo le storie dei personaggi principali. La conclusione ha generato discussioni tra gli spettatori, che hanno espresso il desiderio di un'ulteriore stagione. La produzione ha completato il ciclo con un finale che ha coinvolto il pubblico.

Dopo aver, infatti, rischiato di chiudere per via di alcuni documenti non in regola, Giulio si era messo l'anima in pace: avrebbe venduto la bottiglieria Cesaroni a Barilon e con i soldi dell'acquisizione avrebbe dato una parte a Livia e tenuto un'altra per sé, raggiungendo così l'agognata pensione. Il fatto di non aver scelto lui quando staccare la spina era, però, un pensiero intollerabile, ed è per questo che alla fine forse c'entra davvero la mano celeste di Cesare se le cose non sono capitolate e sulla bottiglieria è tornato il sereno. A parte questo finale, è evidente che i Cesaroni lascino troppe storie in sospeso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I Cesaroni - Il ritorno ha avuto il finale perfetto: carico di commozione e «amarezza». Ecco perché meriterebbe un'altra chance

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