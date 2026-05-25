I Cesaroni - Il ritorno | perché Virginia è il vero personaggio positivo di questo revival

Il problema è che Marco non sa davvero che pesci pigliare. Quando Virginia gli ha chiesto se la notte di passione con Eva a Milano sia stato solo un incidente di percorso o se lui la ami ancora lui non ha risposto, e questo lascia intendere che la povera ragazza sarà costretta a fare i conti (anche) con questa immaturità, provando a trovare una soluzione per non rovinare l'infanzia a loro figlio che, nel frattempo, è diventato il surrogato di quello che era Mimmo nelle prime stagioni: il piccoletto di casa nonché voce narrante della storia, anche se molto più depotenziata perché Adriano nell'economia della famiglia Cesaroni occupa un ruolo pressoché marginale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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