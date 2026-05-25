I Cesaroni - Il ritorno | perché Virginia è il vero personaggio positivo di questo revival

Da vanityfair.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel decimo episodio della fiction trasmessa da Canale 5, Virginia si distingue come il personaggio positivo. La sua presenza si fa notare in modo deciso rispetto agli altri protagonisti. La scena si concentra sulla sua relazione con altri personaggi, evidenziando il suo ruolo di sostegno e equilibrio. La narrazione mostra il suo comportamento in momenti chiave, sottolineando la sua influenza nel riavvicinamento tra alcuni personaggi.

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Il problema è che Marco non sa davvero che pesci pigliare. Quando Virginia gli ha chiesto se la notte di passione con Eva a Milano sia stato solo un incidente di percorso o se lui la ami ancora lui non ha risposto, e questo lascia intendere che la povera ragazza sarà costretta a fare i conti (anche) con questa immaturità, provando a trovare una soluzione per non rovinare l'infanzia a loro figlio che, nel frattempo, è diventato il surrogato di quello che era Mimmo nelle prime stagioni: il piccoletto di casa nonché voce narrante della storia, anche se molto più depotenziata perché Adriano nell'economia della famiglia Cesaroni occupa un ruolo pressoché marginale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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