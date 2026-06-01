L'ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno tiene i fan col fiato sospeso, non tanto per i tormenti di Marco e Virginia, quanto per l'attesa di un eventuale rinnovo della serie, complicato da ascolti al di sotto delle attese Ironia della sorte, la stagione 7 de I Cesaroni era stata pure chiamata "Il ritorno". E in effetti non si può dire che la famiglia più romana della TV non sia tornata nella sua "sede" storica, Canale 5. Il problema è che si è trattato di un ritorno che a una parte di spettatori ha fatto rimpiangere il non essersi fermati alla stagione 6, e di cui l'altra parte si è difficilmente accorta, considerando gli ascolti. Ragion per cui, la puntata in onda stasera su Canale 5 (in quel solito orario imprecisato entro le 22:00) dovrebbe essere proprio il gran . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Cesaroni, è un addio? Stasera su Canale 5 il gran finale della stagione 7

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