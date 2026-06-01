I Cesaroni è un addio? Stasera su Canale 5 il gran finale della stagione 7
L'ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno tiene i fan col fiato sospeso, non tanto per i tormenti di Marco e Virginia, quanto per l'attesa di un eventuale rinnovo della serie, complicato da ascolti al di sotto delle attese Ironia della sorte, la stagione 7 de I Cesaroni era stata pure chiamata "Il ritorno". E in effetti non si può dire che la famiglia più romana della TV non sia tornata nella sua "sede" storica, Canale 5. Il problema è che si è trattato di un ritorno che a una parte di spettatori ha fatto rimpiangere il non essersi fermati alla stagione 6, e di cui l'altra parte si è difficilmente accorta, considerando gli ascolti. Ragion per cui, la puntata in onda stasera su Canale 5 (in quel solito orario imprecisato entro le 22:00) dovrebbe essere proprio il gran . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Notizie e thread social correlati
“I Cesaroni” sono tornati su Canale 5, ma la nuova stagione della serie cult è un flop: “Ascolti allarmanti, salta l’ottava stagione”Dopo dodici anni, “I Cesaroni” sono tornati su Canale 5 con la settima stagione, diretta da Claudia Amendola.
Downton Abbey: Il Gran Finale stasera su Sky, addio alla saga CrawleyStasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione Downton Abbey: Il Gran Finale, il capitolo conclusivo della saga.
Temi più discussi: I Cesaroni 8 si farà? Claudio Amendola rompe il silenzio e non si rassegna: da chi dipende il futuro della fiction Mediaset; I Cesaroni sono tornati su Canale 5, ma la nuova stagione della serie cult è un flop: Ascolti allarmanti, salta l’ottava stagione; L’errore della Playstation 1 ne I Cesaroni che sta facendo il giro del web, i fan non perdonano; I Cesaroni, cambio di programmazione: il gran finale arriva il 1° giugno con una doppia puntata.
I Cesaroni 7 restano fermi al 14.2% di share e dicono addio all’esperimento fallimentare dell’episodio unico. La serie chiuderà infatti il prossimo lunedì 1 giugno con gli ultimi 2 episodi. Un allungamento che non ha giovato per nulla nell’auditel, anche se il p facebook
I Cesaroni, è un addio? Stasera su Canale 5 il gran finale della stagione 7L'ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno tiene i fan col fiato sospeso, non tanto per i tormenti di Marco e Virginia, quanto per l'attesa di un eventuale rinnovo della serie, complicato da ascolti ... movieplayer.it
I Cesaroni 8 si farà? Le notizie non sono positive, ma un aspetto fa ben sperareDopo il ritorno atteso per oltre dieci anni, la storica fiction di Canale 5 si avvicina al finale tra ascolti in calo, polemiche sul cast e voci sempre più insistenti sul possibile stop del progetto d ... msn.com