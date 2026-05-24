Downton Abbey | Il Gran Finale stasera su Sky addio alla saga Crawley

Stasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione Downton Abbey: Il Gran Finale, il capitolo conclusivo della saga. La programmazione segna la conclusione della serie, che ha riscosso grande successo negli ultimi vent’anni. La pellicola rappresenta l’ultimo episodio della storia della famiglia Crawley e dei loro domestici. La trasmissione è prevista per questa sera, domenica 24 maggio.

Questa sera, domenica 24 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV Downton Abbey: Il Gran Finale, il capitolo conclusivo di una delle saghe più amate degli ultimi vent’anni. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della famiglia Crawley e della sua fedele servitù, pronti a varcare per l’ultima volta i cancelli della celebre tenuta. Il film, diretto da Simon Curtis e scritto dal creatore della serie Julian Fellowes, ci riporta all’inizio degli anni Trenta: Mary si trova al centro di uno scandalo pubblico mentre la famiglia deve fronteggiare serie difficoltà finanziarie, mettendo a rischio il nome e l’onore dei Crawley. Robert e Cora, pronti al ritiro nella Dower House appartenuta a Violet, affidano a Mary la piena responsabilità della tenuta, riconoscendola come nuova capofamiglia. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Downton Abbey: The Grand Finale | A Divorced Woman

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