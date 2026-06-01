Stasera, lunedì 1 giugno 2026, su Canale 5 va in onda il finale della settima stagione di I Cesaroni. La produzione ha confermato che la serie continuerà con una nuova stagione, la ottava, che sarà realizzata. La data di messa in onda della nuova stagione non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Stasera, lunedì 1 giugno 2026, va in onda su Canale 5 il gran finale della settima stagione de I Cesaroni - Il ritorno: ci sarà un sequel? L'ottava stagione de I Cesaroni si sarà? Stasera, lunedì 1 giugno 2026, si chiude il viaggio della fiction di Canale 5 che ha riportato sul piccolo scherm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - I Cesaroni 8 si farà e quando va in onda la nuova stagione dopo il finale di stasera? Ecco le anticipazioni e la trama

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Il 13 aprile finalmente tornano I Cesaroni. Il cast della nuova stagione in arrivo su Canale 5

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