La Buona Stella stagione 2 si farà? Ecco la trama del finale di stasera e le anticipazioni sul futuro della fiction

Stasera va in onda la terza e ultima puntata della prima stagione di La Buona Stella, trasmessa il 27 aprile 2026. La serie televisiva ha riscosso interesse tra il pubblico e i produttori hanno annunciato che ci sarà una seconda stagione. La trama del finale di questa sera è stata rivelata, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sui tempi di produzione o sulla data di ritorno della fiction.

Il 27 aprile 2026 va in onda la terza e ultima puntata de La Buona Stella, ci sarà la seconda stagione? L'arrivo della terza e ultima puntata de La Buona Stella, trasmessa il 27 aprile 2026 su Rai 1, ha acceso un interrogativo tra gli spettatori: ci sarà la seconda stagione della fiction con.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Buona Stella stagione 2 si farà? Ecco la trama del finale di stasera e le anticipazioni sul futuro della fiction Notizie correlate Leggi anche: La buona stella: stasera in tv il gran finale: le anticipazioni La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataLa Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La buona Stella: la trama del quinto e del sesto episodio; La buona Stella di Pila; La Buona Stella perde il confronto con I Cesaroni e rischia di non avere una seconda stagione; Chi è Miriam Dalmazio, Stella Rongoni ne La buona stella. La buona stella, anticipazioni ultima puntata: stasera in tv il sacrificio di SimoneCosa c'è a fine corsa? Si chiude oggi La buona stella, la serie tv che ha sfidato (e battuto) I Cesaroni Il ritorno. Che ne sarà di Simone? style.corriere.it Come finisce La buona stella? Anticipazioni dell’ultima puntata della fictionScopri come finisce La buona stella: tutti i i dettagli e le anticipazioni sul finale di stagione. Ecco cosa succederà nell'ultima puntata della fiction di Rai 1 con Miriam Dalmazio e Francesco Arca ... tag24.it Da Castrovillari al cuore di Raiuno: Elena Sophia Senise fa sognare! C’è una piccola grande stella che brilla in prima serata: è Elena Sophia Senise! La talentuosa attrice cosentina è protagonista della nuova serie tv 'La buona stella', in onda su Raiuno. #elen - facebook.com facebook