I capelli rossi e il ‘gene di Sinner’ quali sono i veri effetti per la salute

La mutazione del gene MC1R, responsabile dei capelli rossi, è stata al centro delle cronache dopo il crollo di Jannik Sinner al Roland Garros, durante una giornata calda a Parigi. Non ci sono studi che associno direttamente questa mutazione a problemi di salute, ma si parla di effetti potenzialmente legati alla sensibilità alla luce e alle alte temperature. La questione ha alimentato discussioni sui rischi legati ai capelli rossi in condizioni di caldo estremo.

Tempi duri per chi ha la ventura di avere i capelli rossi. Nei giorni scorsi la mutazione del gene MC1R è finita al centro delle cronache in seguito al crollo di Jannik Sinner al Roland Garros, in una Parigi in piena canicola. Tra minor tolleranza al caldo, farmaci che non fanno effetto e rischi melanoma, c’è di che preoccuparsi. Ma cosa comporta davvero la mutazione del gene MC1R in termini di vulnerabilità al melanoma, ma anche al caldo e al dolore? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto al genetista Giuseppe Novelli, dovente all’Università di Roma Tor Vergata. Melanoma, gene e sole. “Le varianti del gene MC1R riducono la capacità di produrre eumelanina, il pigmento scuro che protegge dai raggi UV, e favoriscono invece la produzione di feomelanina (il pigmento rossogiallo). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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«Capelli rossi e variante del gene MC1R»: le ipotesi dietro il malore di Sinner al Roland Garros

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