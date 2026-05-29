Un gene associato a capelli rossi e pelle chiara può aumentare la sensibilità al caldo. Secondo il dottor Broganelli, questa condizione comporta una maggiore reattività del corpo alle alte temperature. La presenza di questa variante genetica influisce sulla risposta termica e sulla tolleranza al calore, rendendo alcune persone più soggette a disagio o svenimenti in ambienti caldi.

Il crollo di Jannik Sinner è stato talmente inaspettato da far partire immediatamente la caccia alle cause. Prima il caldo, poi le tante partite disputate (29 in 71 giorni), poi un malessere che lo stesso Jannik ha detto di aver avuto fin dalla notte prima della sfida persa contro Cerundolo al Roland Garros. Tra le ipotesi se n’è inserita un’altra, forse curiosa, ma scientificamente già considerata in passato: i capelli rossi e la carnagione chiara. Questo perché uno studio del 2005 aveva evidenziato come le persone con capelli rossi avessero una maggiore sensibilità al dolore termico, con una differenza significativa rispetto agli altri. Quello studio però analizzava dei pazienti in condizioni normali, non nel mezzo di un match di altissimo livello di uno Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, un gene tipico di chi ha capelli rossi e pelle chiara può aumentare la sensibilità al caldo?

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