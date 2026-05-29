Un gene associato a capelli rossi e pelle chiara può aumentare la sensibilità al caldo, secondo il dottor Broganelli. La condizione genetica coinvolge caratteristiche fisiche che potrebbero influenzare la reazione del corpo alle alte temperature. Non sono stati forniti dettagli specifici su come questa sensibilità si manifesti o su eventuali conseguenze pratiche. La discussione si concentra sull’effetto del gene sulla percezione e sulla tolleranza alle temperature elevate.

Il crollo di Jannik Sinner è stato talmente inaspettato da far partire immediatamente la caccia alle cause. Prima il caldo, poi le tante partite disputate (29 in 71 giorni), poi un malessere che lo stesso Jannik ha detto di aver avuto fin dalla notte prima della sfida persa contro Cerundolo al Roland Garros. Tra le ipotesi se n’è inserita un’altra, forse curiosa, ma scientificamente già considerata in passato: i capelli rossi e la carnagione chiara. Questo perché uno studio del 2005 aveva evidenziato come le persone con capelli rossi avessero una maggiore sensibilità al dolore termico, con una differenza significativa rispetto agli altri. Quello studio però analizzava dei pazienti in condizioni normali, non nel mezzo di un match di altissimo livello di uno Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, il gene tipico di chi ha capelli rossi e pelle chiara può aumentare la sensibilità al caldo?

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Sinner, un gene tipico di chi ha capelli rossi e pelle chiara può aumentare la sensibilità al caldo?Un gene associato a capelli rossi e pelle chiara può aumentare la sensibilità al caldo.

Perché Jannik Sinner soffre così tanto il caldo: “Forse la pelle chiara”. Cosa dice il regolamentoJannik Sinner ha avuto difficoltà a mantenere le energie durante la partita a causa del caldo intenso, che ha colpito soprattutto la sua pelle chiara.