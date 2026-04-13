Pnrr a Napoli 4 mld per 4.400 progetti | spesa al 35% corsa contro il tempo Tre cantieri a rischio

A Napoli sono stati destinati circa quattro miliardi di euro attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, suddivisi in oltre 4.400 interventi. Attualmente, la spesa effettuata si attesta intorno al 35 per cento, con i lavori che devono essere completati entro i tempi stabiliti. Tra i progetti in corso, tre cantieri sono a rischio di ritardi o sospensioni, mentre le risorse vengono monitorate da vicino per rispettare le scadenze.

Quattro miliardi di euro, suddivisi in 4.442 progetti. È la massa dei finanziamenti Pnrr piovuta sulla città di Napoli. Cantieri da concludere entro giugno, scadenza fissata dall’Europa per il piano post pandemia. A che punto siamo? Per Open Pnrr siamo al 28% dei pagamenti in città: la fotografia scattata a ottobre 2025, quando la spesa dei 194 miliardi in capo all’Italia è al 44%. Tradotto: siamo 16 punti sotto la media nazionale. Con una avvertenza: i 4 miliardi sono il totale delle risorse gestite dalla città, con una fetta di oltre 700 milioni assegnata al Comune di Napoli, e il resto ad altre istituzioni pubbliche – dal porto alle università – e ai privati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

PNRR, una corsa contro il tempo: tanti cantieri aperti e la scadenza si avvicinaTempo di lettura: 2 minuti Il suono della campanella si sta avvicinando e per molti è una corsa contro il tempo per cercare di portare a termine i...

Pnrr: corsa contro il tempo, solo il 2% dei progetti è conclusoMancano ormai solo pochi mesi alla scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza e i dati che emergono dal monitoraggio degli enti locali...