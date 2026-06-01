I 5 viaggi on the road da fare quest'estate in Europa | in Transilvania si spende meno di 100 euro tra volo e macchina

Quest'estate, cinque itinerari on the road sono stati segnalati come possibili destinazioni in Europa. Tra queste, la Transilvania, dove il costo totale di volo e noleggio auto si aggira sotto i 100 euro. Le altre mete includono le Highlands scozzesi, gli castelli della regione, l’Andalusia, la Normandia e il Portogallo. Le rotte coprono diversi paesaggi e attrazioni, offrendo opzioni di viaggio variegate per i viaggiatori interessati a esplorare il continente.

Dalle Highlands scozzesi ai castelli della Transilvania, passando per Andalusia, Normandia e Portogallo. Fanpage.it ha selezionato 5 road trip spettacolari da fare quest'estate spendendo meno di 250-300 euro tra voli e auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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