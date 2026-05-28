Bilbao è la città da visitare quest'estate | si raggiunge con meno di 100 euro e offre arte storia e movida

Un biglietto aereo costa meno di 100 euro per Bilbao, città ricca di arte, storia e vita notturna. Il centro storico del '300 si mescola a testimonianze della rivoluzione industriale e al Museo Guggenheim, simbolo della modernità. La città presenta un mix di quartieri antichi e contemporanei, con attrazioni culturali e locali vivaci. La movida e le opere d’arte sono tra le principali attrazioni, rendendo Bilbao una meta estiva molto appetibile.

Bilbao è una città che unisce diverse anime: antica, moderna, artistica. Dal centro storico costruito nel '300, alle testimonianze della rivoluzione industriale, fino al famosissimo Museo Guggenheim i luoghi da visitare non mancano sicuramente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Non è la solita Spagna: Bilbao è un mondo a parte

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