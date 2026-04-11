Estate 2026 | da Lione a Lubiana 5 viaggi da fare in Europa col treno a partire da 70 euro

Per l’estate 2026, il treno si propone come alternativa ai voli spesso più costosi e soggetti a variazioni di prezzo. Sono cinque le destinazioni europee raggiungibili con facilità dall’Italia, con tariffe a partire da 70 euro. Le mete includono città come Lione e Lubiana, ideali per chi cerca un’opzione di viaggio economica e comoda, adatta a chi desidera spostarsi in modo flessibile.