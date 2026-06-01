House of the Dragon 3 The Bear 5 Cape Fear 10 serie tv da non perdere a giugno 2026

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giugno 2026 sarà un mese ricco di serie tv da vedere nelle serate estive, quando tutti i vari programmi della tv generalista si saranno esauriti. Come se non bastassero le tante proposte lanciate dalle piattaforme nei mesi precedenti e che continuano ad accumularsi, non solo torneranno alcuni titoli cult, ma arriveranno delle novità da non perdere. Nella seconda metà del mese ci saranno due attesissimi ritorni: la terza stagione di House of the Dragon dal 22 giugno, con rilascio settimanale delle puntate sia su SkyNOW che su HBO Max; la stagione finale di The Bear con tutte le puntate il 26 giugno su Disney+. Queste le 10 serie tv scelte da vedere a giugno 2026: Cape Fear s. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "House of the Dragon" 3, "The Bear" 5, "Cape Fear", 10 serie tv da non perdere a giugno 2026
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Temi più discussi: Le serie tv da guardare a giugno, dal ritorno di House of the Dragon al finale di The Bear; Da House of the Dragon ai grandi ritorni: le serie TV di giugno 2026 che tutti guarderanno; Cape Fear e le altre: queste 10 serie tv ci faranno stare attaccati allo schermo a giugno. Dove, quando e perché vederle; Da The Bear a l’Odissea, andare in vacanza inseguendo film e serie in uscita durante l’estate.

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