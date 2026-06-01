Hortus l' antico agrumeto torna alla vita | Piante storiche e un vivaio per rilanciare l' Arancia bionda del Piceno

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'antico agrumeto Hortus è stato riaperto, con piante storiche e un nuovo vivaio. La proprietaria ha riferito che sono state ripiantate anche altre specie autoctone, tra cui l’arancia sanguinella e il limone pane. La riqualificazione mira a valorizzare la produzione locale di agrumi tradizionali. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di apertura o sui soggetti coinvolti nel progetto.

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Ripiantumate, come racconta la proprietaria Giusy Iacoponi, anche altre specie autoctone come l'arancia sanguinella e il limone pane. Ma il piccolo borgo con casa patronale, chiesetta consacrata e coltivazioni a terrazzamenti,recuperato con fondi Pnrr destinati ai Giardini storici Italiani e bene tutelato dalla Regione Marche, è anche orto di primizie, con un menu dedicato, del ristorante stellato Attico sul Mare, a Grottammare. Grazie al nuovo anfiteatro e agli orti inclusivi, promuoverà eventi e didattica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Hortus l'antico agrumeto torna alla vita: "Piante storiche e un vivaio per rilanciare l'Arancia bionda del Piceno"
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