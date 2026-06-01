Hortus l' antico agrumeto torna alla vita | Piante storiche e un vivaio per rilanciare l' Arancia bionda del Piceno

Notizia in breve

L'antico agrumeto Hortus è stato riaperto, con piante storiche e un nuovo vivaio. La proprietaria ha riferito che sono state ripiantate anche altre specie autoctone, tra cui l’arancia sanguinella e il limone pane. La riqualificazione mira a valorizzare la produzione locale di agrumi tradizionali. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di apertura o sui soggetti coinvolti nel progetto.