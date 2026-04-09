Torna Porto Antico Verde con tutto il meglio di piante fiori alberi da frutto e cosmetici naturali

Sabato 11 e domenica 12 aprile (dalle 10 alle 19) il Porto Antico di Genova si trasforma in un’oasi di profumi e colori con Porto Antico Verde, l’appuntamento dedicato a chi ama le piante, l’orto e tutto ciò che è naturale, sostenibile e bello da vedere. In Calata Falcone Borsellino, tra il blu. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Torna "Fiori nella Rocca": mostra mercato di piante e fiori rariLonato del Garda (Brescia) – Il colore e il profumo dei fiori saranno i protagonisti della XVIII edizione di "Fiori nella Rocca" che si terrà sabato...

Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fiori, piante e artigianatoA marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione.

Tahiti, joyau du Pacifique : voyage au cœur des îles polynésiennes - Documentaire 4K - AMP

Temi più discussi: Weekend a Genova: cosa fare l'11 e 12 aprile tra sagre, Festival dell'Oriente, mostra Lego, visite guidate e molto altro; Verde pubblico a Genova, una storia di occasioni mancate. Scarfì: Si corre sempre dietro alle emergenze, ma nulla è davvero cambiato; Eventi enogastronomici di aprile 2026: sagre, fiere e festival del cibo in Italia; Trekking tra De André, il centro storico e tante escursioni tra i Parchi.

Porto Antico Verde 2026: la mostra mercato di piante, fiori, orto e giardinoEcco qualche anticipazione su cosa scoprire tra gli stand. Direttamente dai vivai delle colline di Genova e dintorni, da Lombardia, Piemonte e Campania arrivano colori e profumi. Dalle classiche ... mentelocale.it

Porto antico, allarme palme malate. Sedici da tagliare, a rischio altre dieciGenova – Tecnici Aster al lavoro anche ieri al Porto antico per la messa in sicurezza delle palme ma per molte di esse il destino sarà la sega elettrica. La conferma, dopo l’ufficializzazione ... ilsecoloxix.it

Porto Antico Verde torna a Genova l'11 e 12 aprile, con un evento dedicato agli appassionati di piante, orticoltura e sostenibilità L'area di Calata Falcone Borsellino si trasformerà in un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca ispirazione per il proprio - facebook.com facebook