Holi Color day e Notturna lancianese | ecco come cambia la viabilità a Lanciano il 2 giugno

Da chietitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sarà un 2 giugno all'insegna del divertimento e del sano movimento. A Lanciano è tutto pronto per l'11^ edizione della gara podistica "Notturna Lancianese", organizzata dall'Asd Tribù Run Lanciano per la giornata del 2 giugno 2026. Nello stesso giorno, al parco Villa delle Rose, si svolgerà anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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