A Lanciano torna l’originale The Holi Color Day

Da chietitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Lanciano si svolge nuovamente il The Holi Color Day, un festival che coinvolge tutto il territorio e tutte le età. L’evento non è una semplice festa o un appuntamento da discoteca, ma un grande festival sociale e inclusivo. La manifestazione si concentra sull’utilizzo di colori, promuovendo un momento di aggregazione e partecipazione per persone di diverse età e provenienze. La data e il programma specifico dell’evento non sono stati ancora comunicati.

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Non si tratta di una semplice festa o di un evento da discoteca, ma di un grande festival sociale e inclusivo pensato per tutto il territorio e per tutte le età. Martedì 2 giugno, dalle ore 14 alle 24, al Parco delle Rose di Lanciano, torna The Holi Color Day dopo tre anni di assenza, nella sua. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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