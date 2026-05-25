A Lanciano torna l’originale The Holi Color Day

Notizia in breve

A Lanciano si svolge nuovamente il The Holi Color Day, un festival che coinvolge tutto il territorio e tutte le età. L’evento non è una semplice festa o un appuntamento da discoteca, ma un grande festival sociale e inclusivo. La manifestazione si concentra sull’utilizzo di colori, promuovendo un momento di aggregazione e partecipazione per persone di diverse età e provenienze. La data e il programma specifico dell’evento non sono stati ancora comunicati.