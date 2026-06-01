hockey ghiaccio milano in ice league assieme a bolzano e val pusteria

L’assemblea generale dell’ICE Hockey League si è svolta a Salisburgo e ha approvato l’ingresso del Milano Hockey Club a partire dalla prossima stagione. La squadra milanese diventa così la terza italiana a partecipare, insieme a Bolzano e Val Pusteria. La decisione è stata ufficializzata durante l’incontro, che ha visto la conferma delle nuove adesioni alla lega. La partecipazione di Milano si aggiunge a quelle già esistenti di Bolzano e Val Pusteria.

L’assemblea generale dell’ ICE Hockey League, riunitasi a Salisburgo, in Austria, ha sancito l’ingresso del Milano Hockey Club tra le partecipanti a partire dalla prossima stagione: si tratta della terza squadra italiana ammessa, assieme a Bolzano e Val Pusteria. Saranno 14, nel complesso le formazioni al via: oltre alle tre italiane, infatti, ci saranno gli sloveni dell’Olimpija Lubiana, gli ungheresi del Ferencvaros e del Fehervar e le austriache Graz, Klagenfurt, Salisburgo, Vienna, Linz, Villach, Voralberg e Innsbruck. L’ ICE Hockey League 2026-2027 prenderà il via venerdì 18 settembre, anche se il calendario degli incontri non è stato ancora diramato: il Milano Hockey Club che giocherà i match interni alla Milan Ice Fiera Arena, impianto in costruzione a Rho Fiera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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