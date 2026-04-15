Hockey ghiaccio netto ko per Val Pusteria a Graz in Gara-1 della Finale di ICE League

La Finale della ICE Hockey League 2026 ha avuto un inizio difficile per la Val Pusteria, che ha perso 5-1 in trasferta contro Graz nella prima gara. La squadra di casa si è portata avanti nella serie, che si deciderà nelle prossime partite. La formazione altoatesina affronta ora una sfida importante per rimettersi in carreggiata.

Inizia nel peggiore dei modi la Finale playoff della ICE Hockey League 2026 per Val Pusteria. Gli altoatesini, infatti, sono stati sconfitti con il punteggio di 5-1 in casa di Graz che, di conseguenza, si porta subito in vantaggio per 1-0 nella serie. Match pressoché senza storia quello disputato questa sera, che ha visto i padroni di casa scappare subito nel primo tempo con un doppio vantaggio che, poi, è stato ritoccato nella terza frazione. La serie di finale, a questo punto, si sposta in casa di Val Pusteria per Gara-2 prevista per venerdì 17 aprile alle ore 19.45. Gara-3, invece, si giocherà a Graz nella giornata di domenica 19 aprile alle ore 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, netto ko per Val Pusteria a Graz in Gara-1 della Finale di ICE League Notizie correlate Hockey ghiaccio, Val Pusteria domina anche Gara-3 contro Lubiana e ora vede la finale della ICE LeagueVal Pusteria schianta l’Olimpia Lubiana anche in Gara-3 delle semifinali dei play-offs della ICE Hockey League 2026 e ora vede da vicino l’approdo... Hockey ghiaccio, Gara-1 dei quarti dei playoff della ICE League vede un successo per Val Pusteria e ko BolzanoUna vittoria e una sconfitta nel primo impegno dei quarti di finale dei playoff della ICE Hockey League 2026 per le due squadre italiane. Contenuti di approfondimento Si parla di: Hockey ghiaccio, netto ko per Val Pusteria a Graz in Gara-1 della Finale di ICE League. Hockey ghiaccio, Val Pusteria domina anche Gara-3 contro Lubiana e ora vede la finale della ICE LeagueVal Pusteria schianta l'Olimpia Lubiana anche in Gara-3 delle semifinali dei play-offs della ICE Hockey League 2026 e ora vede da vicino l'approdo alla ... oasport.it ICE Hockey League: le squadre altoatesine festeggiano le vittorie in casaVenerdì sera gli appassionati di hockey su ghiaccio dell'Alto Adige hanno avuto un doppio motivo per festeggiare. Bolzano e Valpusteria hanno infatti vinto in casa davanti a un pubblico entusiasta. rainews.it