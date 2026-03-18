Hockey ghiaccio Val Pusteria elimina Salisburgo nei playoffs di ICE League Bolzano ancora ko

Nella quarta gara dei quarti di finale della ICE Hockey League 2026, la Val Pusteria ha battuto il Salisburgo e si è assicurata la qualificazione alle semifinali. La partita si è svolta sul ghiaccio di Lubiana, dove Bolzano ha subito una sconfitta e ora rischia l’eliminazione. La sfida si è conclusa con il risultato che ha favorito la squadra di casa, lasciando gli altoatesini in una situazione difficile.

Va in archivio Gara-4 dei quarti di finale della ICE Hockey League 2026. Arriva una pesante sconfitta per Bolzano sul ghiaccio di Lubiana ed ora gli altoatesini sono ad un passo dall’eliminazione. Val Pusteria, invece, vince una maratona contro Salisburgo ed elimina gli austriaci. OLIMPIA LUBIANA-BOLZANO 4-0 (3-1 nella serie) Serata davvero da dimenticare per i Foxes che, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, crollano nel secondo sotto i colpi di Quince (21:09), Drozg (36:14) e Kapel (39:16). Nella frazione conclusiva c’è tempo per il poker di Pance al 56:11. VAL PUSTERIA-RED BULL SALISBURGO (4-0 nella serie) Match molto tirato con gli austriaci che, spalle al muro, passano in vantaggio al 17:29 con Schneider. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Val Pusteria elimina Salisburgo nei playoffs di ICE League. Bolzano ancora ko Articoli correlati Leggi anche: Hockey ghiaccio: Bolzano a valanga in ICE League. Val Pusteria va ko Hockey ghiaccio, Gara-1 dei quarti dei playoff della ICE League vede un successo per Val Pusteria e ko BolzanoUna vittoria e una sconfitta nel primo impegno dei quarti di finale dei playoff della ICE Hockey League 2026 per le due squadre italiane. Altri aggiornamenti su Val Pusteria Temi più discussi: Ice Hockey League: su Dazn i playoff di Südtirol e Val Pusteria; HCB Südtirol Alperia e HC Falkensteiner Val Pusteria ai playoff: diretta gratis su Dazn; Hockey ghiaccio, Val Pusteria elimina Salisburgo nei playoffs di ICE League. Bolzano ancora ko; Ice Hockey League, Bolzano e Val Pusteria rilanciano i playoff. Ice Hockey League, Bolzano e Val Pusteria rilanciano i playoffIl Bolzano rimette in equilibrio la serie contro il Lubiana grazie a un successo esterno pesante, mentre il Val Pusteria concede il bis contro il Salisburgo e si porta sul 2-0. Per le squadre altoates ... altoadige.it Hockey ghiaccio, Gara-1 dei quarti dei playoff della ICE League vede un successo per Val Pusteria e ko BolzanoUna vittoria e una sconfitta nel primo impegno dei quarti di finale dei playoff della ICE Hockey League 2026 per le due squadre italiane. Val Pusteria, ... oasport.it Ancora in finale, per il secondo anno consecutivo e ancora col Pustertal, la squadra dei lupi della Val Pusteria. L'Hockey Chiavenna ha vinto sabato sera col Como e si gioca il titolo di campione d'Italia - facebook.com facebook Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. Nubi a Nord, più soleggiato a Sud. Nel pomeriggio eve oltre 1200-1400 m, anche in Val Pusteria e sulle Dolomiti. In Val Venosta soffierà ancora il Föhn. Temperature massime tra 5° e 13° x.com