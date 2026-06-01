Ho sentito urla strazianti ho inchiodato e ho soccorso il motociclista in acqua

Una donna ha fermato la sua auto e ha soccorso un motociclista di 53 anni rimasto in acqua dopo essere caduto. La donna ha sentito urla e ha inchiodato, portando in salvo il motociclista prima che la corrente lo trascinasse via. Se non si fosse fermata, il motociclista avrebbe potuto essere sopraffatto dall’acqua e dalla corrente, rischiando di finire in una situazione ancora più grave.

Se non si fosse fermata con la sua auto, con tutta probabilità il motociclista di 53 anni di Bassano si sarebbe arreso alla corrente e la fuoriuscita autonoma di cui è rimasto vittima, avrebbe assunto i connotati della tragedia. Ieri notte alle 22,30 Alessandra Vedovato, sessantenne imprenditrice. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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