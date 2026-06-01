Con un video pubblicato sui social, Claudio Baglioni ha annunciato ai fan il rinvio al 2027 del suo GrandTour – La vita è adesso, il nuovo progetto live che sarebbe dovuto partire il 29 giugno 2026 da Venezia e concludersi a settembre a Torino. Una decisione sofferta, resa necessaria dalle conseguenze di una polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito a metà maggio. Nel lungo messaggio rivolto ai suoi sostenitori, Baglioni ha spiegato come tutto sia iniziato in occasione del suo 75esimo compleanno. “Proprio in occasione del mio compleanno, del mio settantacinquesimo anniversario, io ho preso un’influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po’ fuori stagione”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ho avuto una polmonite acuta”: Claudio Baglioni racconta tutto e prende una decisione dolorosa sul tour

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