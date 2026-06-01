Durante un breve incontro in ascensore con il Presidente della Repubblica, si è avuto modo di spiegare in cinque minuti il funzionamento del mondo e della biodiversità. L’interazione è avvenuta durante una corsa in ascensore, offrendo l’opportunità di condividere un messaggio rapido su temi ambientali e scientifici. Non sono stati forniti dettagli sulla risposta o sul seguito di questa conversazione.

Vi trovate, per caso, in ascensore con il Presidente della Repubblica. Avete il tempo della corsa in ascensore per parlargli della questione che ritenete più importante. Non potete perdervi in chiacchiere, dovete colpire nel segno, essere convincenti. Pensate di essere in grado? Nelle scienze della comunicazione questo si chiama “elevator talk”, il discorso in ascensore. Ma è lo stesso con la televisione. Vi intervista la CNN, quanto tempo pensate di avere per rispondere a domande tipo: come sta il Mediterraneo? Nel corso di comunicazione della scienza, come prova d’esame, i miei studenti devono anche produrre un video di meno di un minuto con il loro elevator talk. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ho avuto cinque minuti per spiegare a Mattarella come funzionano il mondo e la biodiversità

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