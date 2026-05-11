Sono profondamente piacentino anche se ho avuto per orizzonte il mondo

Pierluigi Magnaschi, direttore di “ItaliaOggi” e ex dirigente di altre testate, ha dichiarato di sentirsi profondamente piacentino, anche se il suo orizzonte professionale si è esteso a livello internazionale. Ha commentato con ironia la sua situazione, affermando che per una volta si sente profeta in patria. La sua esperienza comprende anche ruoli in organi di stampa nazionali e internazionali.

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