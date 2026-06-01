Helena Prestes e Javier Martinez, due tra le coppie più seguite uscite dal Grande Fratello, stanno ricevendo numerosi elogi. La loro relazione, molto discussa durante il reality, continua a essere al centro dell’attenzione tra i fan. Entrambi sono stati protagonisti di commenti positivi sui social network, dove gli utenti esprimono apprezzamenti per la loro complicità e il percorso condiviso nel programma.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra tra le coppie più amate uscite dal Grande fratello. I due sono tornati a far parlare di loro in questi ultimi giorni quando hanno preso parte alla nuova edizione di Vip champion, un evento svoltosi sull'isola di Capri che mescola personaggi dell'imprenditoria, spettacolo e dello sport. In questo frangente, la coppia ha avuto modo di fare nuove conoscenza. In particolare, Stefano Sala ha elogiato Helena Prestes e Javier Martinez, rispondendo ad una domanda di un utente su Instagram. L'ex compagno di Dayane Mello ha dichiarato le seguenti parole: "Io conosco da tantissimi anni Helena è super simpatica, esuberante come me, mi trovo strabene. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez, arrivano elogi per la coppia: ecco da chi

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Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazioni inedite nella notte!

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