Javier Martinez e Helena Prestes sono ancora lontani dall’essere di nuovo insieme. Martinez si consola con un’altra persona, mentre Prestes mantiene la sua posizione. La coppia, nota come gli Helevier, ha passato un anno e mezzo insieme dopo il reality show condotto da Signorini. La loro relazione ha attirato molta attenzione tra i fan, ma al momento non sono stati confermati ulteriori sviluppi.

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più amate uscite dal Grande fratello. Gli Helevier - così si fanno chiamare dai fans - stanno insieme da ormai un anno e mezzo dopo essersi conosciuti dentro il reality show a quel tempo condotto da Signorini. In queste settimane, la coppia si trova lontana per impegni di lavoro. La modella brasiliana è in America per alcune collaborazioni insieme alla sua agenzia di moda. Il pallavolista argentino, invece, ha preferito rimanere in Italia. In queste ore, Javier Martinez ha postato un nuovo post nel suo profilo Instagram dov'è seguito da oltre 300 mila utenti. Nelle foto si vede il 31enne passeggiare insieme ad una cagnolona bianca in un sentiero di Terni con la seguente didascalia: "Anche se rimango team gatti, alla fine ti voglio bene. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez ancora distante da Helena Prestes: ecco con chi si consola

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Helena Prestes e Javier Martinez Amore a distanza e nuovi progetti

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