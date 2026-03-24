Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. La modella brasiliana e il pallavolista della Terni volley academy hanno deciso di passare alcuni giorni in Toscana per rilassarsi dai rispettivi impegni di lavoro. Gli helevier - così si fanno chiamare dai fans - hanno raggiunto la Toscana ed in particolare vicino Lucca dove hanno alloggiato presso l'agriturismo di Luca Calvani. Per l'occasione, Javier Martinez ha fatto una diretta su Instagram in cui lo si è visto nella cucina del casolare insieme all'ex gieffino ed Federico Fusca, che li ha raggiunti sul posto. In questa circostanza, il compagno di Helena Prestes ha aiutato lo chef toscano a preparare della carne che sarebbe stata mangiata per cena. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez, cena con due ospiti speciali: ecco chi

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