Hawaii torna a eruttare il vulcano Kilauea | la fontana di lava illumina la notte

Notizia in breve

Nella notte tra domenica e lunedì, il vulcano Kilauea alle Hawaii ha ripreso l’attività eruttiva. Dal cratere si è sollevata una fontana di lava che ha illuminato il cielo notturno, mentre una colonna di fumo si è estesa sopra la vetta. La lava ha ricoperto parzialmente il bordo del cratere, creando un flusso visibile dalla distanza. Nessuna evacuazione è stata segnalata fino a ora.