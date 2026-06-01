Hawaii torna a eruttare il vulcano Kilauea | la fontana di lava illumina la notte
Nella notte tra domenica e lunedì, il vulcano Kilauea alle Hawaii ha ripreso l’attività eruttiva. Dal cratere si è sollevata una fontana di lava che ha illuminato il cielo notturno, mentre una colonna di fumo si è estesa sopra la vetta. La lava ha ricoperto parzialmente il bordo del cratere, creando un flusso visibile dalla distanza. Nessuna evacuazione è stata segnalata fino a ora.
Il vulcano Kilauea alle Hawaii torna a eruttare: nella notte tra domenica e lunedì una fontana di lava ribollente e fumo hanno ricoperto il cratere. Il vulcano, che si trova sull’isola Hawaii, la più grande dell’arcipelago omonimo, è in fase di eruzione intermittente dalla fine del 2024. Il Servizio Meteorologico Nazionale di Honolulu ha precisato che gli episodi di eruzione a fontana durano in genere meno di 12 ore, ma la cenere può rimanere nell’aria più a lungo, in base al vento e alle condizioni meteorologiche New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Alle Hawaii erutta il vulcano Kilauea: le fontane di lava superano i 300 metri
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