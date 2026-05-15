Una nuova eruzione si è verificata al vulcano Kilauea, situato sulla Grande Isola delle Hawaii. Il vulcano, attivo da oltre un anno, ha prodotto una fontana di lava visibile a distanza. La situazione ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori, che hanno assistito a questa manifestazione di attività vulcanica. L'evento si inserisce in un periodo di attività intermittente del vulcano, caratterizzato da esplosioni di lava e emissioni di gas.

Nuova spettacolare eruzione del Kilauea alle Hawaii. Il vulcano, che si trova sulla Grande Isola, da più di un anno sta stupendo residenti e visitatori con la sua attività intermittente con schizzi e fontane di lava. Alcuni episodi sono durati alcuni giorni, altri poche ore. Come in altre occasioni, la roccia fusa è rimasta confinata all’interno del cratere sommitale del Kilauea, all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, e non ha minacciato abitazioni o edifici. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hawaii, nuova eruzione del Kilauea: la spettacolare fontana di lava

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Alle Hawaii il vulcano Kilauea torna a eruttare: fontane di lava alte quasi 500 metri

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