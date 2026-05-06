Il vulcano Kilauea, situato sulla Grande Isola delle Hawaii, ha ripreso a emettere lava dal suo cratere. La segnalazione proveniente dall’Osservatorio Vulcanologico delle Hawaii indica una possibile attività eruttiva tra martedì e giovedì 7 maggio. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha monitorato da vicino la situazione, che si è concretizzata con il ritorno di getti di lava visibili nel cratere.

Torna a ribollire la lava all’interno del vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii. Il Servizio Meteorologico Nazionale, l’Osservatorio Vulcanologico delle Hawaii, aveva segnalato una potenziale finestra eruttiva tra martedì e giovedì 7 maggio. Gli episodi di getti di lava durano in genere meno di 12 ore, ma la cenere può rimanere nell’aria più a lungo a seconda del vento e delle condizioni meteorologiche. La lava è stata ripresa da una telecamera dell’U.S. Geological Survey, un ente governativo che monitora vulcani, terremoti e altri fenomeni. Il Kilauea ha subito decine di eruzioni, a partire dal dicembre 2024. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hawaii, il vulcano Kilauea torna a ribollire: i getti di lava sul cratere

Alle Hawaii il vulcano Kilauea torna a eruttare: fontane di lava alte quasi 500 metri

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