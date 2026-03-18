A Battipaglia, una donna è stata fermata sulla litoranea durante un controllo e trovata in possesso di hashish e cocaina già suddivise in dosi pronte per la vendita. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato le sostanze e portato la donna in custodia. La vicenda si è svolta nei giorni scorsi e ha portato a un intervento delle autorità locali.

Una donna è stata arrestata nei giorni scorsi sulla litoranea di Battipaglia dopo essere stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise e pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio. I controlli sul territorio. L’operazione è scattata nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato. Durante le verifiche, la donna è stata fermata e sottoposta a perquisizione. Secondo quanto emerso, all’interno dell’auto sono state rinvenute circa 30 dosi tra hashish e cocaina, oltre a un bilancino di precisione nascosto sotto il sedile del veicolo. L’arresto e la misura cautelare. Alla luce degli elementi raccolti, è stato disposto l’arresto. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Battipaglia, sorpresa con hashish e cocaina pronte per lo spaccio: arrestata una donna

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