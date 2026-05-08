Terni arrestato 35enne per spaccio e resistenza alla polizia | sequestrate cocaina eroina e marijuana pronte per la vendita

A Terni, un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per lo spaccio e di aver opposto resistenza durante le operazioni di fermo. Durante l’intervento sono state sequestrate diverse quantità di cocaina, eroina e marijuana, tutte pronte per essere vendute. L’arresto è avvenuto nel corso di controlli di routine in città.

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A Terni un 35enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, cittadino nigeriano, è stato fermato dalle Volanti durante un controllo nei pressi di un esercizio commerciale della città.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Colleferro. Blitz antidroga della Polizia di Stato nel centro cittadino. Arrestato un pusher 32enne. Sequestrate dosi di hashish pronte allo spaccioCronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 23 Aprile, nel cuore del centro cittadino di Colleferro, gli agenti del locale Commissariato... Napoli: due giovani arrestati per spaccio di droga, sequestrate marijuana, hashish, cocaina e crackBloccati dalla Polizia mentre cedevano droga per strada e trovati con ingenti quantitativi nascosti tra casa e saracinesche. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Riaperte le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi. Alla ricerca del Dna; Omicidio Corvi, il marito Lo Giudice di nuovo indagato: accertamenti incrociati sul Dna delle cartoline; Barbara Corvi, indagini riaperte a 17 anni dalla scomparsa: marito nuovamente indagato, si cerca dna sulle cartoline; Barbara Corvi, aperto nuovo fascicolo. Tenta la fuga per le vie di Terni con la droga in tasca. Minorenne bloccato e arrestatoAlla vista delle forze dell’ordine tenta la fuga a piedi per le vie di Terni, ma gli uomini in divisa lo inseguono, lo bloccano, e gli trovano la droga in tasca. Così un pomeriggio di ordinari control ... umbria24.it Cronache di spogliatoio. . Fabio Melillo è stato molto più di un semplice allenatore. A Terni si respira ancora la sua mentalità, si può toccare con mano la sua passione per il calcio e la sua mentalità. La Ternana Women non ha dimenticato chi ha lasciato un se - facebook.com facebook