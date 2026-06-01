Harmoniae l' apericena al tramonto a villa Selvatico
Un apericena al tramonto si è svolto a Villa Selvatico, con partecipanti che si sono ritrovati per condividere un momento di convivialità. L’evento si è tenuto nella cornice della villa, con un servizio di bevande e cibo servito durante le ore serali. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante l’iniziativa, che ha visto la presenza di un pubblico vario. La manifestazione si è conclusa senza altercazioni o disservizi.
Un apericena al tramonto in una cornice d’eccezione come Villa Selvatico, dove gli amici si ritrovano per condividere momenti autentici. Tra luci soffuse e scorci di un meraviglioso giardino, i sapori genuini e le specialità di produttori locali si fondono in un percorso di assaggi, studiato per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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